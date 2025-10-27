L' anniversario della Marcia su Roma e i suoi nodi irrisolti | memoria e diversi momenti di tensione da Predappio a Genova

Ilgiornaleditalia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Centotrè anni dopo, l’ombra dell’evento fondante del fascismo si proietta sulla memoria collettiva. Ieri, a Predappio, migliaia di persone si sono radunate per commemorare il Duce. Notte di paura a Genova per un’incursione neofascista in un liceo scientifico Ieri, a Predappio, dominava il ner. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

