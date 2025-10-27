Tappa e maglia, verrebbe da dire, per Lando Norris in Messico. Sul circuito di Città del Messico, ventesima prova del Mondiale 2025 di F1, il pilota della McLaren ha letteralmente dominato. Partito dalla pole-position, Lando ha gestito splendidamente il primo giro e ha imposto un ritmo inarrivabile per la concorrenza. Successo pienamente meritato. Un risultato che ha dei riflessi importanti nella classifica mondiale dal momento che, visto il piazzamento del compagno di squadra Oscar Piastri (quinto), Norris si è preso la vetta della graduatoria, con un punto di margine sull’australiano. Si prospetta, quindi, un gran finale nel Circus. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lando Norris: “Ottima partenza, fondamentale per la strategia”