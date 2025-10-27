Lando Norris | Ottima partenza fondamentale per la strategia

Oasport.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tappa e maglia, verrebbe da dire, per Lando Norris in Messico. Sul circuito di Città del Messico, ventesima prova del Mondiale 2025 di F1, il pilota della McLaren ha letteralmente dominato. Partito dalla pole-position, Lando ha gestito splendidamente il primo giro e ha imposto un ritmo inarrivabile per la concorrenza. Successo pienamente meritato. Un risultato che ha dei riflessi importanti nella classifica mondiale dal momento che, visto il piazzamento del compagno di squadra Oscar Piastri (quinto), Norris si è preso la vetta della graduatoria, con un punto di margine sull’australiano. Si prospetta, quindi, un gran finale nel Circus. 🔗 Leggi su Oasport.it

lando norris ottima partenza fondamentale per la strategia

© Oasport.it - Lando Norris: “Ottima partenza, fondamentale per la strategia”

Approfondisci con queste news

lando norris ottima partenzaNorris superlativo, ma la Ferrari in partenza è temibile - Analisi: Lando Norris e la McLaren sono di un altro pianeta, mentre la Ferrari padroneggia le gomme in una qualifica complicata ... Scrive formulapassion.it

lando norris ottima partenzaGP Messico, la griglia di partenza - GP Messico, la griglia di partenza della gara che scatterà alle ore 21. Lo riporta f1world.it

lando norris ottima partenzaLe pagelle di Leo Turrini: 10 a Bearman e Norris, 0 per Briatore - Ottime prestazioni del giovane dell’Accademia Ferrari e del pilota McLaren che con la vittoria torna leader del Mondiale ... Scrive sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Lando Norris Ottima Partenza