PISA Il triplice impegno settimanale porta alla necessità, da parte di mister Gilardino, di dover attingere alla totalità della propria rosa. E già dalla sfida col Verona l’allenatore ha iniziato a contare pienamente su Raul Albiol. Da un punto di vista tecnico lo spagnolo non si discute, l’interrogativo riguardava la sua condizione fisica, dato che l’ultima presenza col Villarreal risaliva al dicembre del 2024. I novanta minuti all’Arena hanno dimostrato che da quel punto di vista il giocatore è ormai totalmente ristabilito. Così, sfruttando anche la sua esperienza, Gilardino ha voluto confermarlo anche alla Scala del calcio contro il Milan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'analisi. Albiol, l'esperienza al comando. Lo strano duello con Caracciolo