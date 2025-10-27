L’analisi Albiol l’esperienza al comando Lo strano duello con Caracciolo

Sport.quotidiano.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PISA Il triplice impegno settimanale porta alla necessità, da parte di mister Gilardino, di dover attingere alla totalità della propria rosa. E già dalla sfida col Verona l’allenatore ha iniziato a contare pienamente su Raul Albiol. Da un punto di vista tecnico lo spagnolo non si discute, l’interrogativo riguardava la sua condizione fisica, dato che l’ultima presenza col Villarreal risaliva al dicembre del 2024. I novanta minuti all’Arena hanno dimostrato che da quel punto di vista il giocatore è ormai totalmente ristabilito. Così, sfruttando anche la sua esperienza, Gilardino ha voluto confermarlo anche alla Scala del calcio contro il Milan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

l8217analisi albiol l8217esperienza al comando lo strano duello con caracciolo

© Sport.quotidiano.net - L’analisi. Albiol, l’esperienza al comando. Lo strano duello con Caracciolo

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: L8217analisi Albiol L8217esperienza Comando