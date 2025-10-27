L’analfabeta al Teatro Studio Melato di Milano
Tratto dal racconto autobiografico di Ágota Kristóf lo spettacolo è un progetto di Fanny & Alexander e Federica Fracassi (che interpreta l’autrice), con la regia di Luigi Noah De Angelis e drammaturgia di Chiara Lagani. L’intenso monologo basato sull’autobiografia di Ágota Kristóf ha come ambientazione il suo tavolo di operaia in una fabbrica di orologi in Svizzera, dove si è rifugiata dopo essere fuggita dall’Ungheria. Per Ágota, la fabbrica è paradossalmente un luogo dove può pensare e scrivere poesie. Nel suo cassetto, tiene un foglio e una matita. Da rifugiata, sradicata dalla sua terra è costretta a vivere in un luogo dove non conosce la lingua, che sente come un “nemico”. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Argomenti simili trattati di recente
Da stasera L'ANALFABETA debutta al Piccolo Teatro Milano e sarà in scena fino al 2 novembre! Ancora biglietti disponibili sul sito del teatro e al botteghino. Fanny & Alexander L'ANALFABETA di Ágota Kristóf con Federica Fracassi regia, scene, luci e video L - facebook.com Vai su Facebook
#FedericaFracassi e @fannyalex_info tornano a immergersi nelle pagine asciutte e taglienti della scrittrice ungherese #ÁgotaKristóf, costretta a esprimersi in una lingua a lei ignota. “L’analfabeta” 23 ottobre - 2 novembre | Teatro Studio Melato http://bit.ly/l_a - X Vai su X
Gli eroi di Omero che non vogliono andare in guerra: Pier Lorenzo Pisano torna al Teatro Studio Melato con «Semidei» - Dopo il fantascientifico «Carbonio», Pier Lorenzo Pisano torna al Teatro Studio Melato per il debutto di ... Si legge su milano.corriere.it