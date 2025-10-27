L’analfabeta al Teatro Studio Melato di Milano

Tratto dal racconto autobiografico di Ágota Kristóf lo spettacolo è un progetto di Fanny & Alexander e Federica Fracassi (che interpreta l’autrice), con la regia di Luigi Noah De Angelis e drammaturgia di Chiara Lagani. L’intenso monologo basato sull’autobiografia di Ágota Kristóf ha come ambientazione il suo tavolo di operaia in una fabbrica di orologi in Svizzera, dove si è rifugiata dopo essere fuggita dall’Ungheria. Per Ágota, la fabbrica è paradossalmente un luogo dove può pensare e scrivere poesie. Nel suo cassetto, tiene un foglio e una matita. Da rifugiata, sradicata dalla sua terra è costretta a vivere in un luogo dove non conosce la lingua, che sente come un “nemico”. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

