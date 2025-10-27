L’ambasciatore del Cile in Italia Ennio Augusto Vivaldi Véjar in visita a Castelnuovo di Val di Cecina
CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA – Una giornata di dialogo internazionale e valorizzazione del territorio ha visto protagonista l’ambasciatore del Cile in Italia, Ennio Augusto Vivaldi Véjar, accompagnato dalla moglie, in visita ufficiale a Castelnuovo di Val di Cecina. Ad accoglierli, insieme a una. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
L'AMBASCIATORE CILENO IN VISITA A POMARANCE E LARDERELLO Nella giornata odierna il Sindaco Graziano Pacini ha accolto nella sala consiliare l’Ambasciatore del Cile, dott. Ennio Augusto Vivaldi Véjar, originario del ponente ligure, che in questi gi - facebook.com Vai su Facebook
A Terricciola in visita l'ambasciatore del Cile ift.tt/wtmBJHg - X Vai su X
L'ambasciatore del Cile in visita nella provincia di Pisa - Ennio Augusto Vivaldi Véjar è stato ospite del Tavolo Provinciale per le Politiche Giovanili e della Consulta Provinciale di Pisa in un tour tra le bellezze della provincia pisana ... Secondo msn.com
Italia invitata d'onore a principale fiera alimentare del Cile - Successo a Santiago per il lancio della 13/a edizione di Espacio Food & Service, la principale fiera alimentare del Cile e punto di riferimento in tutta l'America Latina, che quest'anno avrà l'Italia ... Lo riporta ansa.it