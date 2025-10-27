L’ambasciatore del Cile in Italia Ennio Augusto Vivaldi Véjar in visita a Castelnuovo di Val di Cecina

Pisatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA – Una giornata di dialogo internazionale e valorizzazione del territorio ha visto protagonista l’ambasciatore del Cile in Italia, Ennio Augusto Vivaldijar, accompagnato dalla moglie, in visita ufficiale a Castelnuovo di Val di Cecina. Ad accoglierli, insieme a una. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

l8217ambasciatore cile italia ennioL'ambasciatore del Cile in visita nella provincia di Pisa - Ennio Augusto Vivaldi Véjar è stato ospite del Tavolo Provinciale per le Politiche Giovanili e della Consulta Provinciale di Pisa in un tour tra le bellezze della provincia pisana ... Secondo msn.com

Italia invitata d'onore a principale fiera alimentare del Cile - Successo a Santiago per il lancio della 13/a edizione di Espacio Food & Service, la principale fiera alimentare del Cile e punto di riferimento in tutta l'America Latina, che quest'anno avrà l'Italia ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: L8217ambasciatore Cile Italia Ennio