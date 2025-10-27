L’altro protagonista Dopo 9 minuti dal suo ingresso in campo il 18enne ha siglato la rete del pareggio la prima in B Rubino jolly a sorpresa | Un’emozione unica

Antonio Calabro sabato si è giocato il jolly. Al 76’ di Carrarese-Venezia ha tolto Bozhanaj, entrato da soli 20’, per inserire il giovanissimo Tommaso Rubino che, dopo soli 9 minuti dal suo ingresso in campo, ha segnato il gol del pareggio. Il diciottenne in prestito dalla Fiorentina ha timbrato la sua prima rete in serie B dopo solo 48 minuti giocati complessivamente in categoria. "Il gol è stata un’emozione unica – racconta Tommaso –. Lo dedico ai miei genitori e a mio cugino che erano in tribuna e mi sostengono sempre, ma anche a tutto il resto della famiglia, ai nonni e a mio fratello. Sto lavorando tanto per cercare di togliermi qualche soddisfazione e aiutare la squadra". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

