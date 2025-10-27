Ieri anche «Report» si è occupato del caso Venezi, sposando la tesi di chi contesta come politica la sua nomina a direttore musicale stabile della Fondazione Teatro La Fenice. Per stroncare le qualità artistiche della direttrice d'orchestra toscana il programma si è affidato al giudizio di Silvia Massarelli. Questa professionista, che nella sua biografia mette in evidenza l'essere stata assistente di direttori rinomati, non è stata tenera con la sua collega a cui ha rimproverato di non avere talento. Accuse già lanciate in precedenza in un'intervista a «Il Fatto Quotidiano» dove Massarelli si era spinta a sentenziare che «la musica non è un concorso di bellezza». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'altra Report, intervistata la direttrice anti-Venezi che ironizzava su Mattarella e criticava gli omosessuali