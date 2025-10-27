L’altra dimensione degli occhiali | ora registrano lo spazio intorno

LE MIGLIORI IMPRESE italiane guardano al business, certo, ma si pongono anche l’obiettivo di migliorare la vita delle persone. IVision Tech, azienda innovativa con sede legale a Milano, stabilimento produttivo a Martignacco (Udine) e quotata alla Borsa di Milano, è una realtà d’eccellenza del manufacturing Made in Italy attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole in acetato nonché di occhiali combinati o con frontali in acetato e aste in metallo per il B2B. Ma ora guarda al futuro con occhiali supertecnologici sia per gli ipovedenti sia per chi vuole sperimentare la possibilità di parlare al telefono grazie alle aste degli occhiali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

