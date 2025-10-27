L' Alta sotto la morsa dei furti | controlli potenziati

Padovaoggi.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'orario critico è quello tra le 16 e le 21. Con il cambio dell'ora le giornate si accorciano, la popolazione è al lavoro e le case più isolate diventano terra di conquista per predoni senza scrupoli. Siamo entrati nel periodo dell'anno dove, da tradizione, si moltiplicano i furti in abitazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Furti d'auto ad alta tecnologia: arrestate due donne - E questo errore è stato la rovina per le due donne romane di 22 e 29 anni finite in manette per furto d'auto. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Alta Sotto Morsa Furti