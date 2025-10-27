L’allenatore della Roma Gasperini e la reazione che cercava | Ora c’è da vincere anche in casa
REGGIO EMILIA "Il Sassuolo era un avversario temibile, che sta facendo bene: lo abbiamo affrontato nel modo giusto e credo si sia vista la reazione che serviva dopo due sconfitte consecutive". Si gode il primato, l’allenatore della Roma Gianpiero Gasperini (foto), ma non trascende anche perché, dopo un ‘quattro su quattro’ lontano da casa, adesso "la priorità" è vincere in casa, conviene Gasperini, che tuttavia resta al match di Reggio per spiegare quelle scelte che hanno sorpreso i più. "Cristante in quella posizione otto anni fa, con me nell’Atalanta, segnò a raffica, Dybala è un attaccante straordinario, Soulè l’ho gestito in vista del match di mercoledì: stiamo lavorando per cercare soluzioni che rendano la squadra più competitiva: abbiamo più opzioni, abbiamo giocatori importanti in tutti i reparti e sono contento, sia della prestazione che della posizione in classifica". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
