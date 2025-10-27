Laila Hasanovic chi è la modella fidanzata di Sinner

Lettera43.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Grazie ai miei genitori e alla mia fidanzata, il vostro sostegno significa tanto per me». Con queste parole Jannik Sinner ha confermato per la prima volta, in via ufficiale, la sua relazione d’amore. Sugli spalti del torneo Atp 500 di Vienna, accanto alla mamma Siglinde e al papà Hans Peter c’era infatti la modella Laila Hasanovic, da tempo paparazzata accanto al fenomeno altoatesino. Lei, dall’angolo dell’impianto, ha ricambiato il sorriso, applaudendo il suo campione. Chi è la giovane fiamma del tennista azzurro e da quanto stanno insieme? Ecco cosa sappiamo sulla coppia. Laila Hasanovic, carriera e studi della modella e fidanzata di Sinner. 🔗 Leggi su Lettera43.it

laila hasanovic chi 232 la modella fidanzata di sinner

© Lettera43.it - Laila Hasanovic, chi è la modella fidanzata di Sinner

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

laila hasanovic 232 modellaChi &#232; Laila Hasanovic, la modella che ha rubato il cuore di Sinner - Prima indiscrezioni, poi la rivelazione "ufficiale", ecco il profilo di Laila: una vita in passerella, con la finale di Mis ... Lo riporta msn.com

laila hasanovic 232 modellaJannik Sinner, romantica &#232; Vienna: le parole per la fidanzata Laila Hasanovic dopo il trionfo - Jannik Sinner a Vienna ha voluto ringraziare pubblicamente la fidanzata Laila Hasanovic dopo la vittoria al torneo Atp: non era mai successo ... amica.it scrive

laila hasanovic 232 modellaSinner, a Vienna vince (anche) Laila Hasanovic: le parole sorprendenti di Jannik - Dopo mesi di riserbo, Sinner ufficializza la relazione con la modella danese durante il discorso post vittoria al torneo di Vienna. Scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Laila Hasanovic 232 Modella