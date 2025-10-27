Laila Hasanovic chi è la modella fidanzata di Sinner

«Grazie ai miei genitori e alla mia fidanzata, il vostro sostegno significa tanto per me». Con queste parole Jannik Sinner ha confermato per la prima volta, in via ufficiale, la sua relazione d’amore. Sugli spalti del torneo Atp 500 di Vienna, accanto alla mamma Siglinde e al papà Hans Peter c’era infatti la modella Laila Hasanovic, da tempo paparazzata accanto al fenomeno altoatesino. Lei, dall’angolo dell’impianto, ha ricambiato il sorriso, applaudendo il suo campione. Chi è la giovane fiamma del tennista azzurro e da quanto stanno insieme? Ecco cosa sappiamo sulla coppia. Laila Hasanovic, carriera e studi della modella e fidanzata di Sinner. 🔗 Leggi su Lettera43.it

