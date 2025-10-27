L’Ai nel mondo del lavoro | Alleata se c’è formazione
"ADOTTARE L'INTELLIGENZA artificiale, generativa e non, nel contesto ricerca del personale – spiega Elena Panzera, presidente di Aidp Lombardia – vuol dire essere al passo con quello che sta accadendo in generale nel mondo del lavoro. Dobbiamo governare questa innovazione, non solo per rendere i processi hr più efficienti e moderni, ma soprattutto per offrire alle persone più opportunità di realizzazione e di crescita. Mi piacerebbe davvero – continua Panzera – che nel giro di un anno un buon numero di direttori del personale utilizzassero l'intelligenza artificiale e la metodologia che si porta dietro sia nello sviluppo che nella formazione, con tanti meno timori e tanti più sorrisi e possibilità.
Una piazza straordinaria, orgogliosa, solidale. E' il mondo del lavoro che dice no a una manovra sbagliata. Che toglie a chi ha poco e dà a chi ha già molto. Con la Cgil per dare risposte diverse su salari, lavoro, pensioni. Basta con la propaganda di Giorgia M
