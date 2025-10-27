L' agroalimentare che guarda al futuro ecco il convegno della Fai Cisl per il gli studenti del San Benedetto
Domani, martedì 28 ottobre, il San Benedetto di Latina ospiterà l'evento "L’agroalimentare e i giovani: quali opportunità per il futuro?", un'iniziativa promossa da Fai Cisl Latina per creare un ponte concreto tra il mondo della formazione e quello del lavoro. In questa occasione verrà firmato un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
È uscito il nuovo numero di Radici! Il magazine di QGS dedicato al mondo #agroalimentare torna con un’edizione che guarda al futuro: Radici #3 – Il futuro dell’agroalimentare è circolare. In questo numero raccontiamo come l’innovazione, i dati e le perso Vai su Facebook
Agroalimentare, Palazzo Reale di Napoli ospita 'Campania Mater' per futuro del settore - Guarda la diretta dell’evento - Il 17 e 18 settembre il Palazzo Reale di Napoli diventa cornice di 'Campania Mater', una due giorni interamente dedicata all’agricoltura e alle eccellenze ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Identità, territori e mercati internazionali: l’agroalimentare in Toscana guarda al futuro - Una Toscana diffusa che lontano dai grandi centri di attrazione economica e culturale si presenta nella sua essenza, un valore aggiunto per essere sempre più competitivi ... Scrive intoscana.it
Agroalimentare, Palazzo Reale di Napoli ospita 'Campania Mater' per futuro del settore - Il 17 e 18 settembre il Palazzo Reale di Napoli diventa cornice di 'Campania Mater', una due giorni interamente dedicata all'agricoltura e alle eccellenze ... Da iltempo.it