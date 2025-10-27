Lago di Como San Zeno | magia d' autunno

Arroccata in posizione panoramica sul Monte Auragio, la chiesa di San Zeno domina la Valle d’Intelvi e il Lago di Como, offrendo uno dei punti di vista più suggestivi del territorio. Edificata in epoca ottoniana, prima dell’anno Mille, è considerata la più antica chiesa della valle e custodisce. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Argomenti simili trattati di recente

Il lago di Como è la regione più settentrionale in Europa per la coltivazione dell'olio di oliva e la qualità principale è il bassissimo grado di acidità. Vieni a scoprirne le qualità ? Domenica, 26 ottobre LINK https://trekandtaste.it/prenotazioni/hike-degustazione- - facebook.com Vai su Facebook

San Zeno di Montagna, il borgo dei marroni più buoni d’Italia - Un economia locale basata sulle prelibate castagne si affianca a un belvedere spettacolare e a sentieri amatissimi dai trekker botanici ... Si legge su msn.com

San Zeno di Montagna, un vero e proprio balcone sul Lago di Garda - Come abbiamo anticipato, il borgo di San Zeno di Montagna è diviso in numerose contrade: nasce infatti dall’unione di tanti piccoli nuclei abitati, sparsi lungo il versante occidentale del Monte Baldo ... Segnala siviaggia.it