Lady Kitty Spencer la nipote di Lady Diana è letteralmente una ragazza tutta d' oro

Lady Kitty Spencer è salita sul palco del Grand Prix de la Haute Joaillerie di Monte-Carlo, evento dedicato all'alta gioielleria, indossando un romantico midi dress color oro, perfetto per celebrare la preziosità della serata e per accogliere il maestoso collier. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Lady Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana è letteralmente una ragazza tutta d'oro

