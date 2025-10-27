Ladri in casa | l' allarme dei proprietari poi la folle fuga e lo schianto Due arresti

Prima l’allarme dei proprietari, poi la fuga disperata per le vie di San Polo. È la notte di sabato 25 ottobre: un tentato furto in un’abitazione del quartiere si trasforma in un inseguimento da film.? Alla vista delle Volanti, i ladri si gettano in auto e premono sull’acceleratore: una folle e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

