Ladri in casa | l' allarme dei proprietari poi la folle fuga e lo schianto Due arresti

Prima l’allarme dei proprietari, poi la fuga disperata per le vie di San Polo. È la notte di sabato 25 ottobre: un tentato furto in un’abitazione del quartiere si trasforma in un inseguimento da film.? Alla vista delle Volanti, i ladri si gettano in auto e premono sull’acceleratore: una folle e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ladri in casa mentre il proprietario è in palestra: portati via 2.500 euro e gioielli - facebook.com Vai su Facebook

#gianni bismark, furto in casa del rapper a Roma: rubati gioielli e orologi. I ladri "avvisati" da un storia su Instagram - X Vai su X

Ladri in casa: l'allarme dei proprietari, poi la folle fuga e lo schianto. Due arresti - È la notte di sabato 25 ottobre: un tentato furto in un’abitazione del quartiere si trasforma in un inseguimento da film. Secondo bresciatoday.it

Ladri in casa mentre i proprietari sono in pizzeria, scatta l’allarme e li vedono in diretta: «Sono scappati, ora dobbiamo contare i danni» - Non hanno fatto in tempo a sedersi per gustare la pizza arrivata al tavolo, che i dispositivi della famiglia di Eleonora Bonifacio, residente a Sant’Angelo, ... Da ilgazzettino.it

Blitz dei ladri, l'allarme li mette in fuga. Danni agli infissi - A metterli in fuga il sistema di sicurezza presente nell’abitazione, scattato quando i ladri ... Riporta ilmessaggero.it