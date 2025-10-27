L' acqua in alcuni quartieri è più inquinata mancano gli impianti di filtraggio

Pordenonetoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono zone di Pordenone in cui i valori di alcuni inquinanti nell'acqua che quotidianamente esce dai rubinetti sono più alti rispetto a quelli di altre aree della città. Sia chiaro, i valori sono tutti all'interno del range previsto dalla legge, ma resta la disparità tra gli utenti dell'acqua. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Sennori, parametri fuori norma: acqua vietata in alcuni quartieri - Il Comune di Sennori, a seguito della comunicazione da parte dell’Asl Sassari sullo stato di non conformità microbiologica dei parametri delle acque destinate al consumo umano, ha emesso un’ordinanza ... Lo riporta unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Acqua Alcuni Quartieri 232