L' acqua in alcuni quartieri è più inquinata mancano gli impianti di filtraggio
Ci sono zone di Pordenone in cui i valori di alcuni inquinanti nell'acqua che quotidianamente esce dai rubinetti sono più alti rispetto a quelli di altre aree della città. Sia chiaro, i valori sono tutti all'interno del range previsto dalla legge, ma resta la disparità tra gli utenti dell'acqua. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
A causa delle riduzioni nella pressione di erogazione dell’acqua applicate da Acquedotto Pugliese alcuni residenti non ricevono più acqua. Se siete in questa situazione segnalatela: chiamando allo 0804056108 scrivendo su WhatsApp allo 080405630 - facebook.com Vai su Facebook
Sennori, parametri fuori norma: acqua vietata in alcuni quartieri - Il Comune di Sennori, a seguito della comunicazione da parte dell’Asl Sassari sullo stato di non conformità microbiologica dei parametri delle acque destinate al consumo umano, ha emesso un’ordinanza ... Lo riporta unionesarda.it