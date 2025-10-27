Laboratorio di letture per bambini ' La casa dei mostri Tutti giù per terra'
Apriamo i meravigliosi albi illustrati presenti in libreria e, prendendo spunto dal testo letto, i piccoli partecipanti guidati dalla voce di Barbara Mileto daranno sfogo alla loro fantasia con le attività creative proposte dalla scrittrice. Bambini 4-6 anni - Posti limitati, Max 6 partecipanti.
