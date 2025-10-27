Laboratori e letture per bambini Scarfone con ‘Goliarda Sapienza’

Letture per bambini, film di successo, ma anche laboratori creativi e letteratura. Sono gli ingredienti degli eventi in programma oggi nel Reggiano. Alle 17,30 all’aula magna Manodori, alla sede universitaria di viale Allegri a Reggio si rinnova l’appuntamento con la letteratura contemporanea, a cura di Angela Albanese. Il ciclo sul romanzo ‘Capolavori della letteratura mondiale contemporanea’ affronta quest’anno il tema della Sicilia. Oggi è ospite Gloria Scarfone (foto) sul tema ’Dai margini al centro: la parabola di Goliarda Sapienza’. Sempre oggi, alle 18,30 al Giardino di Gabrina, in via Cugini in città, si svolge ’Lanterne Cluster’, laboratorio artigianale per realizzare una lanterna sferica in terracotta, finemente decorata a mano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Laboratori e letture per bambini. Scarfone con ‘Goliarda Sapienza’

