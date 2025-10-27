La Zenith batte il Cecina | torna prima solitaria
Zenith Prato 2 Sporting Cecina 0 ZENITH PRATO: Brunelli, Banchelli, Fiaschi, Tempestini, Cela, Geri, Saccenti, Sinisgallo, Toccafondi, Parrini, Osakwe. A disp. Fiordi, Innocenti, Kouassi, Moretti, Castiello, Danti, Mousaid, Casini, Nannipieri. All. Settesoldi. SPORTING CECINA: Selmi, Solimano, Fiorini, Hanxhari, Startari, Cionini, Moroni, Diagne, Scarpa, Ghilli, Di Tanto. A disp. Pagni, Nigiotti, Ristori, Lorenzini, Foti, Brizzi, Londi, Tei, Cerri. All. Miano. Arbitro: Matranga di Palermo. Reti: 37’ Osakwe, 86’ Kouassi. Torna a vincere la Zenith Prato, che davanti ai suoi tifosi si impone con un secco 2-0 sullo Sporting Cecina e rilancia in classifica, tornando solitaria al comando del girone A di Eccellenza con 16 punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ANTEPRIMA NAZIONALE "UN SEMPLICE INCIDENTE" di Jafar Panahi Giovedì 23 ottobre, ore 21:15 Cinema Zenith Il Cinema Zenith è lieto di invitarvi giovedì 23 Ottobre alle ore 21:15 per l'anteprima nazionale de "Un semplice incidente" di Jafar Panahi - facebook.com Vai su Facebook
A Cecina batte il cuore della prevenzione - Cecina ospita il 10 e l'11 ottobre il VI Congresso di cardiologia preventiva e riabilitativa (Crp), in programma nella Sala Consiliare del Comune Vecchio. Da ansa.it