La Volta Buona pagelle del 27 ottobre | Guillermo Mariotto tagliente su Ballando 5 Martina Stella parla del rapporto con i figli 8

Nuovo appuntamento con il salotto del pomeriggio di Rai1 in compagnia di Caterina Balivo e dei suoi ospiti: dopo la pausa del weekend, e una puntata del venerdì che ha ricordato Fabrizio Frizzi e affrontato qualche polemica su Sanremo, oggi Caterina ospita a La Volta Buona alcuni dei protagonisti di Ballando con le Stelle. In studio a commentare le diverse clip ci sono infatti i concorrenti dell’edizione 2025 come Beppe Convertini con la sua ballerina Veera Kinnunen, Raimondo Todaro, Chiquito, ballerino di Marcella Bella, oltre ad altri ospiti speciali come Martina Stella che parla del rapporto con i figli e del ruolo in teatro. 🔗 Leggi su Dilei.it
