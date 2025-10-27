La vogliono cacciare Ballando con le stelle Barbara appesa a un filo | cosa sta succedendo

– Ballando con le Stelle non sta attraversando il suo momento migliore. Gli ascolti della quinta puntata, trasmessa sabato su Rai 1, hanno lasciato a desiderare: meno di 3 milioni di spettatori medi, un risultato che fa tremare i piani alti di Viale Mazzini. Nel frattempo, “Tú sí que vales” su Canale 5 continua a fare il pieno di share e a mettere pressione al dance show di Milly Carlucci. . Non bastano più le coreografie spettacolari né i famosi “ballerini per una notte” per dare la scossa: il format sembra aver perso la sua magia. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “La vogliono cacciare”. “Ballando con le stelle”, Barbara appesa a un filo: cosa sta succedendo

