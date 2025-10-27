La vocazione maggioritaria del Pd è diventata una fiera delle contraddizioni

Giustamente Christian Rocca ha rivendicato per il Partito democratico il ritorno a quella vocazione maggioritaria che ne è stata la ragione fondativa, a partire dal famoso discorso di Walter Veltroni al Lingotto di Torino, il 27 giugno 2007. Sul concetto di vocazione maggioritaria si tratta però di intendersi: perché, al di là del visionario slancio ideale veltroniano, la vocazione maggioritaria, se malintesa, racchiude un’ambiguità potenziale che è alla base della sua graduale degenerazione e nella strategia del campo largo, per come è concepita, conosce l’estrema deriva. Era stato molto opportuno, quel giorno di diciotto anni fa, chiamare a raccolta il mondo progressista intorno all’obiettivo di farsi maggioranza per governare il paese, in contrasto con una inveterata tendenza, soprattutto persistente nelle sue componenti più caratterizzate a sinistra, a vedersi piuttosto in un ruolo di opposizione, se non più sterilmente di pura testimonianza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La vocazione maggioritaria del Pd è diventata una fiera delle contraddizioni

