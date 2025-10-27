La vita va così | proiezione all’Arca con Virginia Raffaele Aldo Baglio e Riccardo Milani

Mercoledì 29 ottobre si terrà una speciale proiezione del nuovo film “La vita va così” al Multiplex Arca di Spoltore, alla presenza di attori e regista. Saranno presenti in sala e incontreranno il pubblico: Virginia Raffaele, Aldo Baglio e Riccardo Milani.Dopo il successo di “Un mondo a parte”. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

