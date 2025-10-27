La vita va così è primo al boxoffice italiano del weekend parte bene il film con Virginia Raffaele Aldo e Diego Abatantuono

Presentata alla Festa del Cinema di Roma, la commedia La vita va così di Riccardo Milani debutta in vetta al botteghino italiano del weekend. La seguono Springsteen - Liberami dal nulla e Chainsaw Man: Il film - La storia di Reze. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

