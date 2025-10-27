La vita va così di Riccardo Milani primo al box office italiano l' anime Chainsaw Man batte Springsteen in USA
Il nuovo film di Riccardo Milani svetta in testa agli incassi italiani superando 1,6 milioni di euro, incassi record negli USA per Chainsaw Man, che supera il record di Demon Slayer. Riccardo Milani torna a far centro con la sua nuova fatica, La vita va così, primo al box office italiano con 1,6 milioni di euro raccolti in 616 sale e 219.564 presente. Forte di un cast composto da Virginia Raffaele, Diego Abatantuono e Aldo Baglio, con la partecipazione di Geppi Cucciari, il film ricostruisce lo scontro tra un solitario pastore sardo, che cura la sua terra e i suoi animali, e uno spregiudicato imprenditore che vuole cementificare per costruire un resort di lusso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
La vita va così, la vera storia dietro il film di Riccardo Milani - Le offerte milionarie dei gruppi immobiliari, un paradiso incontaminato che deve essere preservato, la lunga battaglia legale per salvare una terra: la sua. Secondo tg24.sky.it
