La Virtus parte bene Poi però è notte fonda

Ilrestodelcarlino.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FANO GRUPPO CONSOLI: Rossini, Cech 1, Cavuto 15, Solazzi, Tondo 18, Cominetti 14, Cargioli, Franzoni, Mancini 7, Zambonardi, Bettinzoli, Berger 12, Ghirardi, Brozzi, Lucconi 12. All. Zambonardi. ESSENCE HOTELS FANO: Coscione, Tonkonoh 8, Merlo 11, Roberti 16, Ricci 9, Mengozzi 8, Iannelli (L), Falcioni, Galdenzi, Fornal, Sorcinelli, Bisotto, Rizzi, Arguelles Sanchez. All. Mastrangelo. Arbitri: Sergio Jacobacci e Alessio Lambertini. Parziali: 20-25, 25-20, 25-20, 25-16 Note. Brescia battute vinceti 8, battute errate 20, muro 11; Fano: battute vincenti 4, battute errate 7, muro 9. Nulla da fare per l’ Essence Hotels Fano a Brescia, sconfitta per 3 a 1 dopo un inizio promettente ed incoraggiante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la virtus parte bene poi per242 232 notte fonda

© Ilrestodelcarlino.it - La Virtus parte bene. Poi però è notte fonda

Altri contenuti sullo stesso argomento

virtus parte bene per242La Virtus GVM Roma 1960 parte in quarta e punta al ritorno in Serie A2 - Netto successo al Palazzetto dello Sport contro la Solbat Golfo Piombino per 91- corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Virtus Parte Bene Per242