La via presa di mira dai ladri di pezzi | cannibalizzate due auto in pochi minuti

Ritornano i “cannibali” delle auto: a Monza smontate, nella stessa via, un’Audi Q5 e un suv della Bmw. Succede in via Bellini, a pochi passi dall’entrata del Parco. Le due auto erano parcheggiate in strada e i soliti “cannibali”, senza che nessuno se ne accorgesse, le hanno smontate. I soliti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

