La Uno-X Mobility sogna Vingegaard e Pedersen | Sono entrambi interessati a venire da noi
Roma, 27 ottobre 2025 - Tra le novità della categoria World Tour a partire dal 2026 c'è la Uno-X Mobility, una squadra da sempre votata all'attacco che per questo motivo raccoglie molte simpatie da parte degli appassionati. Dopo gli onori sarà la volta degli oneri, con la squadra norvegese che per il proprio futuro sogna un salto di qualità anche a livello di organico e ambizione: parola di Thor Hushovd. La Uno-X Mobility e i sogni Vingegaard e Pedersen. Il direttore generale della Uno-X Mobility, nonché ex grande velocista, è stato intercettato dai microfoni di TV2No, ai quali ha svelato che pezzi da novanta del ciclismo come Jonas Vingegaard e Mads Pedersen un giorno potrebbero diventare obiettivi reali di mercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Uno-X Mobility dreams of Vingegaard and Pedersen: "They're both interested in joining us." - Hushovd, general manager of the Norwegian team, does not deny the desire to grow after arriving in the World Tour: "But without forgetting our riders. sport.quotidiano.net scrive