La trappola è in un messaggio di sei righe: “Autostrade per l’Italia, risulta un pedaggio non saldato. Importo euro 6,50. Paga in modo sicuro entro il 29 ottobre.”. Primo segnale d’allarme: il sito è una copia malfatta dell’oroginale, spesso si presenta come autostiede.compay. Secondo campanello d’allarme: c’è qualche errore di scrittura. L’ultima truffa rimbalza sugli smartphone. “Informiamo tutti i nostri clienti che sono stati rilevati recenti tentativi di phishing da parte di soggetti terzi che utilizzano fraudolentemente il nome dell’azienda per ottenere informazioni personali, inclusi i dati delle carte di credito”, spiega Autostrade per l’Italia sul suo sito web ufficiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La truffa del pedaggio dell’autostrada: “Risulta un ticket non saldato”, ma è un sms trappola