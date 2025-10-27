La trattoria che profuma di storia della Tuscia | ecco il nuovo Tre Gamberi del Lazio
Tre generazioni tra sala e cucina, un locale storico e affascinante, sapori veri: tanti i buoni motivi per visitare Caprarola. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La vetrina della Trattoria Fricandò profuma di cioccolato! Lo sapevi che ci puoi trovare anche alla Trattoria Fricandò ? Rivenditori ufficiali di Giordano Cioccolato! Un piccolo assaggio di felicità, tutto piemontese. Torino – Piazza Carlo Felice, 69 Leinì – - facebook.com Vai su Facebook