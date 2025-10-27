La tragedia di Bagno Fiori per ‘Giuli’ e rabbia | Via Ibatici è pericolosa

Sul luogo del tragico incidente dove ha perso la vita Giuliana Grossi, 52 anni, c’è chi ha portato un mazzo di fiori. Fatale la sbandata in moto – venerdì sera in via Ibatici, a Bagno – per la donna che lavorava nelle vicinanze da parecchio tempo presso la ditta Arce Carrelli Elevatori. Sono ancora evidenti i segni colorati per il rilevamento dei rilievi da parte della polizia locale. Ieri mattina, un caldo sole d’ottobre illumina la campagna con tanti podisti e ciclisti che si fermano davanti ai fiori per fare una preghiera, c’è chi anche con una corona del rosario in mano. Mentre due cacciatori proseguono la loro battuta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La tragedia di Bagno. Fiori per ‘Giuli’ e rabbia: "Via Ibatici è pericolosa"

La tragedia di Bagno. Fiori per ‘Giuli’ e rabbia: "Via Ibatici è pericolosa" - I residenti della zona: "Questa strada di campagna è troppo trafficata". Riporta ilrestodelcarlino.it