La Torre di Babele stasera 27 ottobre 2025 | Milena Gabanelli e Mario Calabresi da Corrado Augias
Stasera, lunedì 27 ottobre 2025 alle 21:15 su La7, Corrado Augias guida una nuova puntata de La Torre di Babele ponendo una domanda scomoda: “Informare stanca?”. Con Milena Gabanelli e Mario Calabresi, il programma affronta il rapporto fra libertà di stampa, diritto di cronaca, potere e fiducia del pubblico in un clima segnato da intimidazioni e pressioni crescenti. Indice. La Torre Di Babele – Anticipazioni e ospiti (27 ottobre 2025). Temi chiave della puntata. Come e dove vederla. Conclusione. FAQ La Torre Di Babele anticipazioni 27 ottobre 2025. La Torre Di Babele – Anticipazioni e ospiti (27 ottobre 2025). 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
