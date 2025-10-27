La Torre di Babele Milena Gabanelli e Mario Calabresi ospiti di Augias
Informare stanca? È questa la domanda al centro del nuovo appuntamento con La Torre di Babele, il programma di Corrado Augias, in onda questa sera, alle 21.15 su La7. Anticipazioni e ospiti del 27 ottobre 2025. La bomba contro il giornalista Sigfrido Ranucci ha riportato l’Italia a un tempo che credevamo dimenticato, riaprendo ferite mai rimarginate. Ogni anno quasi 8.000 giornalisti subiscono intimidazioni, minacce o querele temerarie, mentre il nostro Paese è sceso al 49º posto nella classifica mondiale sulla libertà di stampa. Un campanello d’allarme non solo italiano: per la prima volta, i giornalisti di importanti media statunitensi – tra cui The New York Times, The Wall Street Journal e CNN – hanno lasciato il Pentagono in segno di protesta contro le restrizioni al loro lavoro. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
