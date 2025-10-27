La Torre di Babele | Augias con Calabresi e Gabanelli riflette sul peso e il rischio di informare oggi
Questa sera, alle 21.15 su La7, torna La Torre di Babele, il programma di Corrado Augias, con un nuovo appuntamento che mette al centro una domanda cruciale: informare stanca? Il recente attentato al giornalista Sigfrido Ranucci ha riportato alla memoria dell’Italia momenti che sembravano dimenticati, riaprendo ferite mai del tutto rimarginate. Ogni anno, infatti, quasi 8.000 giornalisti subiscono intimidazioni, minacce o querele temerarie, mentre il nostro Paese si posiziona al 49º posto nella classifica mondiale sulla libertà di stampa. Non è solo un problema italiano: per la prima volta, giornalisti di importanti testate statunitensi, tra cui The New York Times, The Wall Street Journal e CNN, hanno abbandonato il Pentagono in segno di protesta contro le restrizioni al loro lavoro. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
