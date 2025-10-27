La tiroide nel rischio cardiovascolare | successo per il convegno a Guardia Sanframondi
Tempo di lettura: 2 minuti “La prevenzione cardiovascolare passa anche attraverso la consapevolezza dei disturbi ghiandolari coinvolti nel metabolismo e quindi indirettamente associati a fattori di rischio per lo sviluppo di aterosclerosi” è stata l’affermazione in apertura dei lavori da parte del dott. Giovanni Pigna nel contesto dell’interessante convegno svoltosi presso la sala Consiliare del Municipio di Guardia Sanframondi Domenica 26 Ottobre. Alla presenza del Sindaco dott. Raffaele Di Lonardo sempre incline a promuovere attività rivolte al benessere del popolo guardiese “aprendo a tutti gli spazi che già sono di tutti” (ha egli stesso affermato) il Cav. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
