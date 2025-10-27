La teoria infondata del Paracetamolo in gravidanza e l’omosessualità
Circolando diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui e qui ), dove si sostiene che il Paracetamolo non sarebbe collegato solo all’autismo, come è stato affermato in una recente conferenza da Donald Trump. Viene citato uno studio a sostegno di tale associazione con l’ omosessualità, secondo tali narrazioni, ignorando come l’orientamento sessuale non sia né una patologia né una neurodivergenza. In realtà, lo studio, oltre ad avere dei limiti rilevanti, spiega altro. Per chi ha fretta:. Si sostiene che uno studio dimostrerebbe un collegamento tra Paracetamolo in gravidanza la nascita di persone gay. 🔗 Leggi su Open.online
