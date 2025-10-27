La Tav Treviglio sa solo vincere | successo anche con Piacenza è il sesto in altrettante gare

La TAV Treviglio conquista la sesta vittoria consecutiva con la Bakery Piacenza. Alla PalaFacchetti BCC Carate e Treviglio Arena, dopo un buon primo quarto, occorre però respingere l’assalto dei biancorossi. Alla fine è 85-81 per i biancoverdi, che hanno Taflaj top scorer (17) e sette effettivi attorno alla doppia cifra. Il quintetto di partenza di Villa è composto da Rubbini, Restelli, Rossi, Taflaj e Anaekwe, mentre Salvemini sceglie Dore (ex BluOrobica), Morvillo, Bocconcelli, Ricci e Abba. Dopo le schermaglie iniziali, sono proprio due triple di Dore a mandare avanti la Bakery (7-8 al 3?), ma la risposta di Treviglio arriva da Taflaj. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

