NOVIPIù CASALE MON 60 LA T TECNICA GEMA MCT 82 CASALE MONFERRATO Guerra 4, Caglio 7, Zangheri 2, Marcucci 9, Martinoni 2, Zanzottera 13, Rupil 11, Basta 6, Dia 6, Osagie, Flueras, Mossi ne. All. Corbani MONTECATINI Burini 12, Jackson 17, D’Alessandro 2, Acunzo 4, Strautmanis 10, Vedovato 13, Bargnesi 12, Passoni 10, Fratto 2, Del Vigna, Gulini ne. All. Andreazza ARBITRI Rezzoagli, Marconetti, Bernardi NOTE parziali 11-23, 29-40, 41-63 CASALE MONFERRATO Non rischia praticamente mai La T Tecnica Gema Montecatini al PalaEnergica "Paolo Ferraris" di Casale Monferrato: pur restando quasi subito orfani di Acunzo (condizioni da verificare in vista del big match contro Piacenza) i "leoni" termali dominano in lungo e in largo la Novipiù di coach Corbani, danno la spallata decisiva al match nel terzo periodo e mandano ben sei giocatori in doppia cifra sui nove utilizzati, chiudendo 60-82 dopo un lungo garbage time. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La T Gema in scioltezza. Dominio rossoblù a Casale. In sei vanno in doppia cifra