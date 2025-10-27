La straordinaria The Last Dance di Elia Viviani | dalle lacrime in tribuna alla celebrazione finale

Elia Viviani è stato l'assoluto protagonista ai Mondiali di ciclismo su pista in Cile, conquistando la medaglia d'oro nell'inseguimento individuale. Nella sua ultima gara in carriera, celebrata con la scritta "The Last Dance", l'ultimo atto di un campione unico capace di emozionare fino alle lacrime e venire celebrato universalmente. Per lasciare un'eredità a chi verrà dopo di lui: "Ora c'è una struttura, un movimento. Tanti ragazzi e ragazze che premono dopo di me: il futuro è nostro". 🔗 Leggi su Fanpage.it