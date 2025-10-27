La star ha aperto la sfilata di Vogue World 2025 con un omaggio mozzafiato alla diva anni 40 in abito di raso nero Chanel e onde rétro

T ra nostalgia e modernità, Nicole Kidman ha dismostrato ancora una volta il suo status di musa eterna e definizione vivente di eleganza cinematografica. All’evento Vogue World: Hollywood 2025, ha aperto la sfilata open air ai Paramount Studios con la grazia magnetica di una diva d’altri tempi. Lo splendore disarmante di una donna che rinasce, riscrivendo le proprie regole. Nicole Kidman svela la sua beauty routine X Nicole Kidman si trasforma in Rita Hayworth. Dopo la tempesta mediatica, il sollievo di un nuovo inizio. Il divorzio da Keith Urban è definitivo e, ora, è il momento della rinascita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

