La spettacolare sfilata per il Dìa de los muertos a Città del Messico | in testa alla processione c’è Catrina – Video

Migliaia di persone hanno invaso il centro storico di Città del Messico e il Paseo de la Reforma con costumi, trucchi e carri colorati. Nel video, lo spettacolo della grande sfilata del Dìa de los Muertos, la celebrazione di origine precolombiana in cui si commemorano i defunti principalmente attraverso una festa. In testa al corteo, il carro che raffigura Catrina, vale a dire Santa Muerte.

