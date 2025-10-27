La solitudine di un grande sogno

di Vincenzo Calafiore 28 Ottobre 2025 Udine La solitudine è per me un sicuro rifugio, un luogo di fuga dal tormento di questi giorni inutili e dalla folla, ma anche uno spazio dove il pensiero riesce a vivere e si manifesta incessantemente in una strana multitudine di immaginazioni a me care. È una solitudine pensosa e intellettuale, una disciplina morale e letteraria dove cerco il colloquio con me stesso, lo studio e la contemplazione del cielo, sperando di trovare serenità, che però viene costantemente interrotta da un pressante cicaleggio che arriva da lontano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - La solitudine di un grande sogno

Scopri altri approfondimenti

Dal 2005 i volontari veneti hanno affiancato duecento famiglie nella ricerca di persone care. La presidente Ferrari: «Proviamo ad essere salvagente in un momento di grande solitudine» - facebook.com Vai su Facebook

Anatomia di un grande sogno: la storia di un quartiere resistente attraverso lo sport popolare - Tra i molti documentari presentati alla Festa del cinema di Roma c'era anche Anatomia di un grande sogno di Federico Braconi, che attraverso la storia di una società sportiva ad azionariato popolare, ... Segnala comingsoon.it

Giovani, solitudine e social: ecco come ritrovare equilibrio tra vita reale e digitale - Benedetta Balestri, fondatrice di One Shot Group, intervistata sul legame tra solitudine dei giovani e social network, l’impatto del Covid e il ruolo degli influencer ... Da panorama.it

Anatomia di un Grande Sogno - Anatomia di un Grande Sogno è un film del 2025 di genere documentario, diretto da Federico Braconi, della durata di 73 minuti, in uscita prossimamente nei cinema italiani. Segnala comingsoon.it