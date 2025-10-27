Dopo l’addio all’azzurro il tecnico ha attraverso un momento molto complicato, vissuto nella natura e in solitudine. In bianconero ritroverebbe due giocatori con cui ha rapporti opposti Con l’esonero di Igor Tudor alla Juve salgono vertiginosamente le quotazioni di Luciano Spalletti come prossimo allenatore bianconero. La società ci sta lavorando, valutando, nel frattempo in panchina siederà Massimo Brambilla, attuale tecnico della NextGen che non vive certo un momento brillantissimo con 4 sconfitte nelle ultime 5 partite. In ogni caso, in pole per prenderne il posto in maniera definitiva c’è proprio l’ex ct della Nazionale, fermo chiaramente da giugno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

La sofferenza e il percorso interiore post-Nazionale: Spalletti può dire sì alla Juve. Ma con Locatelli…