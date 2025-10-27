La Siria post-Assad è nel caos e ora ritorna anche l’Isis
Quando il potere si ritira, qualcun altro si affaccia alla porta. È una regola costante nella geopolitica e in Siria si sta ripetendo con inquietante precisione. La riduzione della presenza militare americana e la caduta del governo di Bashar al-Assad, avvenuta a dicembre 2024, hanno creato un vuoto di potere che lo Stato Islamico si sta affrettando a colmare. Quello che era stato presentato come un colosso in frantumi dopo la sconfitta a Raqqa nel 2017, oggi torna a mostrare i muscoli: non con la grandeur del passato, ma con la pericolosa astuzia di chi ha imparato a sopravvivere nella clandestinità. 🔗 Leggi su It.insideover.com
