“Sicurezza è una parola scomparsa dal dizionario molto tempo fa”, dice Tamara Aboalwan, ricercatrice sul campo e attivista umanitaria originaria di Suwayda, Siria. Lavora per il Syrian for Truth and Justice ( STJ ) che dal 2016 documenta le violazioni dei diritti umani in Siria, non solo quelle commesse dal regime di Assad. “Abbiamo notato delle mancanze. Molte violazioni non venivano coperte, per questo è nata l’organizzazione”, racconta Bassam Alahmad, co-fondatore e direttore di STJ. Come quelle commesse da organizzazioni e gruppi estremisti. “Come l’ISIS, ad esempio”. Operando principalmente dal Nord-est della Siria durante il regime di Assad, grazie al lavoro di documentazione sul campo come quello svolto da Aboalwan, il STJ è riuscito a creare un database di testimonianze, inchieste e report. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Siria dopo Assad: le speranze per i diritti e la realtà delle violenze settarie. Così le Ong cercano di raccontare la situazione sul campo