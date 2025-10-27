La sicurezza domestica vola nell’era smart Come usare la tecnologia per proteggere casa

In un mondo sempre più connesso e tecnologico, la sicurezza domestica ha compiuto un salto di qualità. Non si tratta più solo di serrature robuste e cani da guardia: oggi, grazie a soluzioni intelligenti come antifurti connessi, rilevatori di gas, videocamere integrate e sistemi di automazione domestica, è possibile proteggere la propria abitazione in modo più efficace e personalizzato. Tuttavia, la tecnologia non è una bacchetta magica. Senza un utilizzo consapevole e una corretta gestione dei dispositivi, anche il miglior sistema può fallire. La casa rimane il primo presidio della sicurezza personale, e come tale va tutelata con attenzione e responsabilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

