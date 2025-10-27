C arri colorati e migliaia di partecipanti in costume e trucco illuminano il Paseo de la Reforma e il centro storico di Citta’ del Messico prima della festa del Dia de los Muertos, in cui i vivi commemorano i defunti e ricordano i loro cari. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La sfilata di Catrina illumina Città del Messico prima del Dia de los Muertos