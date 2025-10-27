La sfida per carceri migliori | Che idea quel call center E la colomba stupì tutti

Il debutto di Luigi Pagano nell’amministrazione delle carceri risale al 1979, a Pianosa, isola sperduta nel Tirreno dove nella sezione di massima sicurezza furono reclusi anche brigatisti e boss mafiosi, fino alla chiusura nel 1998. Poi l’Asinara, altri istituti fino all’approdo nel 1989 nella casa circondariale di Milano San Vittore, che ha diretto fino al 2004. Il passaggio al provveditorato dell’amministrazione penitenziaria e poi al dipartimento, fino alla recente nomina come garante dei detenuti del Comune di Milano. Un mondo segnato da problemi cronici – sovraffollamento, suicidi di reclusi e di agenti della polizia penitenziaria, violenze – al quale ha dedicato il libro-inchiesta ‘ La rivoluzione normale ’ (Gruppo editoriale San Paolo). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

