La settimana inizia e finisce con il sole ma in mezzo c’è qualcosa che non va | le previsioni

Ternitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultima settimana di ottobre inizia con il sole e con un incremento delle temperature. Stesso trend che dovrebbe caratterizzare il primo week end di novembre con la festa di Ognissanti “baciata” dal bel tempo. In mezzo, c’è qualcosa che non va. Ecco le previsioni meteo elaborate dagli esperti di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Oroscopo settimanale, inizia l'era del Cancro: Vergine passionale, Acquario ansioso, Scorpione vendicativo. Leone? Malinconico - La settimana inizia con la Luna in Acquario e finisce con il solstizio d'estate e, quindi, con l'entrata del Sole nel segno del Cancro, dove ... Lo riporta corriereadriatico.it

Oroscopo settimanale, inizia l'era del Leone: Gemelli imprevedibile, Cancro sul trono delle emozioni. Capricorno? Devi agire ora - La settimana inizia con la Luna in Gemelli e finisce con l'astro nel segno della Vergine, dove incontra Marte. corriereadriatico.it scrive

Oroscopo settimanale: vecchie ruggini per il Capricorno, Acquario affascinante, Vergine al top. Pesci? Riguardati - La settimana inizia con la Luna in Bilancia e finisce con l'entrata dell'astro nel segno del Sagittario. Riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Settimana Inizia Finisce Sole